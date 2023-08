Inserimento sociale per la popolazione ucraina | doppio progetto in provincia di Latina

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 4 agosto 2023)– Da una doppia partnership d’eccezione sono nate indidue importantissime iniziative in grado di sostenere, concretamente, i cittadini ucraini rifugiati. Si tratta dei progetti “A.R.E.S.” – Azioni di Rete per l’Empowerment, il Sostegno e le politiche attive per l’lavorativo dellarifugiata-, realizzato da Ninfea CooperativaL'articolo Temporeale Quotidiano.