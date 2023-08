Parafrasando G. K. Chesterton, autore di 'Magia: una commedia fantastica', mi verrebbe da dire che "gli allenatori che si lamentano sono dei bravi, umani seccatori: non ho nulla contro di loro. Ma ...... poi Chris Horner ed Helmut Marko in quanto menti della Red Bull, poi la lista degliprosegue in maniera ampia e variegata. Scontento Perez , secondo, ma a oltre 20 secondi da ...Parafrasando G. K. Chesterton, autore di 'Magia: una commedia fantastica', mi verrebbe da dire che "gli allenatori che si lamentano sono dei bravi, umani seccatori: non ho nulla contro di loro. Ma ...

Infelici e scontenti Corriere dello Sport

Parafrasando G. K. Chesterton, autore di ‘Magia: una commedia fantastica’, mi verrebbe da dire che «gli allenatori che si lamentano sono dei bravi, umani seccatori: non ho nulla contro di loro. Ma que ...Deluso in parte anche Hamilton, che puntava al podio ma si accontenta all’ultimo giro di togliere il passaggio più veloce a Verstappen, montando gomme medie invece che morbide, a sfregio nei confronti ...