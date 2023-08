Indagato Giletto dopo la denuncia di Graviano Il giornalista | Paese al contrario

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023) Alè arrivata una notifica da parte della Procura di Terni dove è detenuto l’ex boss mafioso Gilettidalla Procura di Terni. Un atto consegnato direttamente a lui dai carabinieri, ma che ha sorpreso parecchio ilex di La7. “Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in unall’in, ma ormai non mi stupisco più di nulla“. Resta basito, Massimo Giletti che all’Agi non nasconde tutto il suo malumore e la sua amarezza per questo atto che gli è stato consegnato per diffamazione dalla Procura di Terni. Insieme a lui anche laSandra Amurri. IlMassimo Gilettito da(Ansa Notizie.com)E’ un reato in cui spesso vanno incontro i ...