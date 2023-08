Incidente nautico ad Amalfi | muore Adrienne Vaughan | presidente dell’editrice di Harry Potter

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 4 agosto 2023), direttrice di Bloomsbury USA, casa editrice della fortunata saga di romanzi di J.K. Rowling,, è morta ieri 3 agosto ad. La 45enne è deceduta in seguito a un grave, come riporta Il Mattino.si trovava con la famiglia in vacanza sulla Costieratana. Le cause sono ancora da accertare, ma il motoscafo su cui viaggiavanoe la sua famiglia ha finito per scontrarsi duramente con il veliero turistico Tortuga, con a bordo circa 80 persone che stavano festeggiando un matrimonio., a causa dell’impatto, è stata sbalzata in mare e sarebbe finita nel vortice dell’elica. La donna ...