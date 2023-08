Incidente Casal Palocco | lo sfogo di The Borderline su Instagram | ' La vita è spietata'

(Di venerdì 4 agosto 2023) In queste situazioni, sembra che non ci sia persona più sorda di chi non vuole ascoltare." su Tg. La7.it - "Lapuò esseree ci si trova spesso senza aiuto nel ...

"La vita può essere spietata e ci si trova spesso senza aiuto nel rialzarsi dopo una caduta". A meno di due mesi dall'avvenuto in zonaPalocco a Roma, lo youtuber Vito Loiacono , uno dei membri di The Borderline coinvolti nello scontro, ha deciso di condividere un sfogo attraverso le storie di ...A meno di due mesi dall'in zonaPalocco a Roma, lo youtuber Vito Loiacono, uno dei The Borderline coinvolto nello scontro, torna nuovamente a scrivere sui social in uno sfogo affidato alle storie di Instagram.A distanza di quasi 2 mesi dal terrificantediPalocco , quando si scontrarono la Lamborghini Urus guidata dallo youtuber Matteo Di Pietro e la Smart guidata da Elena Uccello , provocando la morte del piccolo Manuel, l'eco di ...

Incidente Casal Palocco, lo sfogo dello youtuber: "Gente cattiva, non voglio mollare" Adnkronos

Vito Loiacono dei The Borderline torna a scrivere su Instagram: "Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti". Nello scontro tra Suv e Smart perse la vita il piccolo Manuel P ...Un lungo sfogo social da parte di Vito Lo Iacono, uno degli youtuber coinvolti nell'incidente di Casal Palocco lo scorso giugno ...