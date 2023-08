Incidente Autostrada A1 | tir in fiamme nella galleria della Variante di Valico

Aveva incrociato le informazioni: l', la donazione degli organi al Careggi nel giorno in ... Erano le 23,50, ci trovavamo in, il traffico era rallentato per un restringimento della ...Gravepoco dopo le 13 a Nogarole Rocca (Verona) dove, in via dell'Industria, si sono scontrati ... La strada costeggia l'A22 e l'impatto sarebbe avvenuto quando il furgone stava ...Un Tir si è ribaltato su un'del New Jersey perdendo il carico di limoni che trasportava. L'è avvenuto sulla Route 17, vicino a Mountainside Avenue. 3 agosto 2023

Schianto in autostrada, code e disagi in A4 UdineToday

Week-end da bollino nero sulle autostrade liguri, che si apre già con un incidente sulla A10 Genova - Savona, che ha coinvolto una moto.Ad entrambi è stata ritirata la patente Nella giornata di ieri (3 agosto) sono state denunciate due persone che guidavano in stato di ebbrezza e hanno causato degli incidenti stradali. Il primo episod ...