Incidente ad Amalfi | il video dello scontro tra il veliero e il motoscafo | le urla dei turisti e i primi soccorsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) La festa che in pochi secondi si trasforma in incubo. Ipubblicati a bordo delco Tortuga mostrano il momento in cui avvenuto l’, al largo di, tra l’imbarcazione e un, che è costato la vita all’editrice statunitense Adrienne Vaughan. Lo skipper della barca è risultato positivo agli esami tossicologici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.