Incendio a Roma | a fuoco rifiuti e baracche in una discarica abusiva | pompieri al lavoro

Dalle ore 23 di giovedì sera diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in zona Ponte Mammolo , a, per l'di rifiuti in una discarica abusiva e di alcune baracche. Venerdì mattina, dopo una notte di lavoro, le fiamme risultano essere sotto controllo e sono in corso le lunghe ...Un vastoe' scoppiato nella tarda serata di ieri, giovedi' 3 agosto, all'interno di una discarica rifiuti abusiva a, nella zona di via di Ponte Mammolo. Sul posto, dalle 23:30, sono intervenute ...approfondimentoa Ciampino, finestre e porte chiuse in 8 comuni FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacain zona Colli Aniene: 3 feriti ancora ...

MeteoWeb Incendio in un’altra discarica a Roma. Un vasto rogo di rifiuti si è sviluppato all’interno di una grossa discarica abusiva di materiale… Leggi ...Annuncio vendita Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 TDI DSG Highline BlueMotion Tech. usata del 2017 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...