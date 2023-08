In vacanza non avete scuse per non leggere | un libro per ogni settimana di agosto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 agosto 2023) In BGY crediamo chemomento dell’anno sia “quello buono” per, ma è soprattutto quando arriva l’estate che possiamo davvero scatenarci. Per questa volta non vi proporremo nessun mattone ottocentesco (anche se molti sono davvero appassionanti!), ma solo libri contemporanei: vi parleranno di Sri Lanka e Giappone, di crisi climatica e femminismo, senza dimenticare un giallo. Uno per ognuna delle cinque settimane di. Cercateli in libreria, in biblioteca, dove volete: l’importante è ricordarsi di metterli in valigia. Le sette lune di Maali Almeida, di Shehan Karunatilaka (Fazi) Immaginate di svegliarvi una mattina: vi trovate nella sala d’aspetto di quello che sembra a tutti gli effetti un ufficio pubblico, ma presto venite a sapere che quel posto kafkiano, caotico e onirico, è ben altra cosa: siete nell’anticamera ...