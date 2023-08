In rialzo il prezzo del petrolio | Wti sale a 81 | 72 dollari

Ildel gas apre in, con gli operatori che valutano gli impatti delle attività di manutenzione su alcuni impianti in Norvegia. Sotto i riflettori anche i flussi del Gnl in arrivo in Europa. ...Seduta inper ildel petrolio. Il Wti con consegna a settembre guadagna lo 0,21% a 81,72 dollari al barile. Il contratto del Brent su ottobre sale invece dello 0,12% a 85,26 dollari. . 4 agosto ...Un po' peggio ha fatto Intesa (+20%) mentre Unicredit con undel 65% è stata la miglior Blue ...analisti di Intermonte hanno confermato il giudizio neutral su Bper Banca con traguardo di...

Il prezzo del gas apre in rialzo a 30,8 euro - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il prezzo del gas apre in rialzo, con gli operatori che valutano gli impatti delle attività di manutenzione su alcuni impianti in Norvegia. Sotto i riflettori anche i flussi del Gnl in arrivo in Europ ...Investing.com - I mercati azionari europei dovrebbero aprire in rialzo venerdì, mentre gli investitori analizzano i guadagni dei giganti tecnologici Apple (NASDAQ: AAPL) e Amazon (NASDAQ: AMZN) prima ...