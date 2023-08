“In prima serata su Rai 1” Selen | l’ex diva dell’hard nel programma più popolare della sera

(Di venerdì 4 agosto 2023) Se per quanto riguarda il rivoluzionato mondo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha stravolto i palinsesti nel giro di un istante attirando non pochi dissapori e più di tutti quello di Barbara D’Urso, si discute sulla nuova edizione del GF vip-nip, in Rai si fa lo stesso su Ballando con le stelle. Un’attrice hard si propone. Non parliamo di un’attrice qualsiasi, ma di un caposaldo anzi un’eccellenza, come si è definita lei stessa, del cinema a luci rosse. Non è lavolta che star provenienti dal settore intraprendano la strada dei reality, o dei talent show e per lei sarebbe lavolta. Milly Carlucci la vorrà a Ballando con le stelle? Ballando con le stelle, tra i concorrenti spunta“Da quando, di recente, mi sono riaffacciata al mondo dello spettacolo, ho detto ai miei clienti che...

Terzo appuntamento per la rassegna 'Arena Lido Extra. I protagonisti del cinema italiano incontrano il pubblico' con la proiezione del film Billy, operadella regista Emilia Mazzacurati. Sabato 5 agosto, alle ore 21.30 la giovane filmmaker padovana presenterà agli spettatori tarquiniesi il suo nuovo film, interpretato da Matteo Oscar Giuggioli, ...Lasi aprirà con l'esecuzione di Kli Zemer del compositore austriaco, naturalizzato ... inoltre il giorno del concerto la vendita proseguirà presso le rispettive sedi, a partire da due ore...Laè stata condotta da Valentina Di Caro e Raffaele Valentino. Il concerto di questa sera Si ... nel 1979 si esibisce per lavolta dal vivo, in occasione del festival 'estate romana'. A 16 ...

Ascolti Tv 3 agosto 2023, nel Preserale oltre 3,1 milioni per Reazione a Catena leggo.it

Stasera in TV, Venerdì 4 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali ...Arezzo, 4 agosto 2023 – Torna la Fiera Antiquaria ad Arezzo e Casa Museo Bruschi è pronta ad accogliere i visitatori offrendo anche per la giornata del 6 agosto la visita con ingresso gratuito, in ...