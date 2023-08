In Parlamento si scatena la rissa per la cravatta | ecco in che mani siamo

(Di venerdì 4 agosto 2023) A cosa serve il, se non riesce a sciogliere neppure il nodo della? Uno dei mali della Seconda Repubblica è che ormai le norme che contano si fanno a colpi di decreti, il che svuota il potere legislativo delle Camere e sbilancia la tripartizione di Montesquieu a favore del governo; che se poi è di destra, scatta subito l'allarme democrazia. Eppure gli onorevoli, quando avrebbero possibilità di riscatto, passano la mano perché non vogliono guai, ed è la sola circostanza che riesce a mettere sottobraccio maggioranza e opposizione. D'altronde, come ha fatto capire Fassino nel suo show con tanto di busta paga esibita, con 4.700 euro netti al mese in busta paga più altrettanti di rimborsi vari e benefit vita natural durante, mica gli si può chiedere anche di lavorare... Ieri Montecitorio era chiamata a decidere sul proprio ...

