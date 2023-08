(Di venerdì 4 agosto 2023) Sono sempre di più nei Paesi Bassi le grandi aziende che consentono ai loro dipendenti di prendere un periodo di congedo retribuito per affrontare la transizione da un genere a un altro. Secondo un ...

... prevedono per il loro personale la possibilità di usufruire diretribuiti fino a 24 ... Su una popolazione complessiva di circa 17,3 milioni le persone transgender inoscillano, a seconda ...... prevedono per il loro personale la possibilità di usufruire diretribuiti fino a 24 ... Su una popolazione complessiva di circa 17,3 milioni le persone transgender inoscillano, a seconda ...

In Olanda congedi retribuiti per chi vuole cambiare sesso - Notizie ... Agenzia ANSA

Sono sempre di più nei Paesi Bassi le grandi aziende che consentono ai loro dipendenti di prendere un periodo di congedo retribuito per affrontare la transizione da un genere a un altro. (ANSA) ...BRUXELLES - Sono sempre di più nei Paesi Bassi le grandi aziende che consentono ai loro dipendenti di prendere un periodo di congedo retribuito per affrontare ... le persone transgender in Olanda ...