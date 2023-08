In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Agosto | Altre due fregature per i senza-Reddito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Guerra agli ultimi Occupati, truffe, conti Calderone si assolve suldi cittadinanza a suon di bugie Fact checking. La ministra si fa intervistare e al Senato spara numeri e sentenze sulla misura: non una sola cosa, però, è come lei dice di Roberto Rotunno L’Uomo Boomerang di Marco Travaglio Guai a sospettare che Fassino abbia sventolato il misero cedolino da 4.718 euro mensili (che poi sono il triplo), mentre il Pd tenta di sembrare credibile in difesa dele del salario minimo, per fare un dispetto alla Schlein e un favore al suo leader Bonaccini. Si teme anzi che abbia pianto miseria e Errori: Inps ammette Formazione: beffa Isee per migliaia. E slitta il mini aiuto Il Supporto per la formazione e il lavoro – sussidio da 350 euro al mese destinato a una parte delle famiglie che stanno perdendo il ...