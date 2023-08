Imprese italiane alla ricerca di talenti Tech | mancano esperti di IA | cybersicurezza e sviluppo SW

(Di venerdì 4 agosto 2023) Le aziende, in particolare quelle nel settore tecnologico, si trovano di fronte a una sfida crescente nel trovarecon le competenze giuste. Un’indagine condotta da TimeFlow, una startup specializzata nelladie fornitori It a livello internazionale, ha rivelato alcune delle maggiori difficoltà incontrate dalleriguardo alle skills piùte, confermando quello che in molte società era più che un sospetto negli ultimi mesi: per alcuni profili professionali trovare il candidato giusto è veramente difficile. I risultati del sondaggio hanno evidenziato che le competenze più introvabili sul mercato riguardano principalmente tre aree chiave: la cybersecurity, losoftware e l’intelligenza ...

... intanto, un portavoce della Commissione ha fatto sapere di contatti con le autorità. ... Si prevede poi lo stanziamento di nuovi fondi ai Comuni più piccoli e crediti d'imposta per le...Spero di aver detto abbastanza per spingeree investitori ad approfondire e a valutare se e ... Il conto consolidato delle entrate e delle spese pubblicheÈ on line il conto consolidato,..."I servizi della Commissione Ue hanno contattato le autoritàe attendono di ricevere ... riferiscono fonti del ministero dellee del Made in Italy. "Stupiscono le dichiarazioni dell'...

Imprese italiane alla conquista del Vietnam - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L'Ambasciatore generale d'Italia in Messico, Luigi De Chiara, ha realizzato in questi giorni una estesa ed articolata visita nei due stati della penisola della California messicana (Baja Californie e ...Un errore annunciare una misura importante come una tassa straordinaria insieme a una pletora di provvedimenti. Anche legare la nuova imposta e gli eventuali incassi a determinati scopi ha reso la com ...