Impiccalo più in alto | la regia asciutta e vigorosa di Ted Post

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023)PIÙ INRai3 ore 21.15. Con Clint Eastwood, Inger Stevens e Pat Hingle.di Ted. Produzione Usa 1968. Durata: 1 ora e 54 minuti LA TRAMA E' il primo western americano di Eastwood tornato in USA un anno prima dopo i trionfi italiani. Clint è un cowboy solitario che viene scambiato per un ladro di bestiame e impiccato. Si salva per un pelo e trova lavoro presso un giudice dell'Oklahoma,Parker detto l'impiccatore per la facilità con cui mandava i colpevoli al patibolo. Clint diviene sceriffo e dà la caccia ai malviventi per conto del giudice. La sua fama di sbirro implacabile si diffonde. Quelli che lo impiccarono si mettono paura e decidono di ucciderlo di nuovo PERCHÈ VEDERLO Perché Clint già da allora ottimo amministratore di sè stesso dimostra subito di saper scegliere i collaboratori. Ted ...