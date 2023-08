(Di venerdì 4 agosto 2023) Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefanoha parlato della trattativa fra Milan e Atalanta per De

Impallomeni: “Chi meglio di Gasperini può aiutare De Ketelaere” Pianeta Milan

L’avventura di Chalres De Ketelaere al Milan può finire ben presto: dopo una sola stagione, il trequartista belga si appresta a salutare i rossoneri. Il Milan di Stefano Pioli… Leggi ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...