IMPACT-NJPW | TMDK vs Moose ed Eddie Edwards a Multiverse United | ufficiale!

(Di venerdì 4 agosto 2023) Durante l’ultimo episodio di, è stato annunciato un altro match perII, show congiunto con lain programma il prossimo 20 agosto a Philadelphia. Si tratta di un tag-team match, con il teamrappresentato daedche sfiderà i, rappresentati da Zack Sabre Jr. e Shane Haste. Ecco qui di seguito la card aggiornata dell’evento crossover tra due delle realtà più importanti al mondo: Alex Shelley (c) vs. Hiroshi Tanahashi (World Championship) Lio Rush & Trey Miguel vs. Hiromu Takahashi & Mike Bailey(Zack Sabre Jr. & Shane Haste) vs....

