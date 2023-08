Imola | finge un malore e chiama l’ambulanza per avere un passaggio | denunciato

(Di venerdì 4 agosto 2023) Daarriva una notizia che ha dell’incredibile, un uomo di 30 anni ha finto unper farsi dare unda un’ambulanza, per prendere una bibita ad un distributore. Disoccupato e con precedenti, l’uomo si era fatto trasportare al Pronto Soccorso ed è statoai Carabinieri che l’hanno accompagnato in caserma, identificato eper interruzione di pubblico servizio. Il reato ascritto al giovane è noto ai sensi dell’articolo 340 del Codice Penale e ora il trentenne rischia un pesante processo penale per interruzione di pubblico servizio. Inutile negare che i social network sono esplosi contro l’uomo attaccando la sua insana decisione che sarebbe potuta costare cara a chi invece aveva bisogno seriamente del servizio dele dei professionisti in ...

Il trentenne, residente a Castel San Pietro, disoccupato e già con precedenti di polizia, aveva deciso di usare l'ambulanza come un taxi gratuito , dopo aver telefonato al 118 dal centro di...... residente a, per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L'arresto è stato eseguito ... La violenta e la chiude in casa, leiun malore e chiede aiuto in farmacia ...Il trentenne, residente a Castel San Pietro, disoccupato e già con precedenti di polizia, aveva deciso di usare l'ambulanza come un taxi gratuito , dopo aver telefonato al 118 dal centro di...

Imola, finge un malore e chiama l'ambulanza. Denunciato ilGiornale.it

L'episodio a Imola, e ancora una volta è stato simulato un malore per scroccare un passaggio in ambulanza. Il soggetto è stato denunciato ...Un uomo di 30 anni del Bolognese è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio: ha chiamato una ambulanza fingendo un malore e una volta ...