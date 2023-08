Immissioni in ruolo ATA | ecco gli avvisi con le date per la domanda Assegnazione d’ufficio per chi non la presenta Possibile rinunciare

Con riferimento alleindel personale ATA per l'a.s. 2023/24, dal 7 agosto saranno rese disponibili le funzioni telematiche per l'apertura dei turni e per la presentazione delle istanze per la scelta ..."Questi supplenti annuali saranno selezionati anche per lein, grazie alla ricostruzione di carriera che permette il riconoscimento per intero del servizio pre -. Si tratta - ...... ancora di più perché su diversi di quei temi, ad iniziare dall'assorbimento del precariato attraverso l'adozione del doppio canale di reclutamento, quindi leinda Gps pure su ...

Personale ATA: nota, decreto e posti disponibili immissioni in ruolo 2023/2024 FLC CGIL

Le promesse estive sulle immissioni in ruolo per docenti e personale ATA si scontrano ancora una volta con la dura realtà. Nonostante gli annunci, oltre 50mila posti resteranno vacanti quest'anno, in ...Boom assunzioni nella scuola, con oltre 60 mila contratti a tempo indeterminato: ecco come saranno ripartiti i nuovi posti.