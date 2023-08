Ilary Blasi ha tradito Totti con Cristiano Iovino e Luca Marinelli? Spunta fuori la verità

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nonostante sia passato un anno dall’annuncio del divorzio die Francesco, le voci sul loro conto continuano a circolare insistentemente: l’ex calciatore della Roma ha accusato la sua ex moglie di averlocon. Ma cosa c’è di vero? In realtà, come dichiarato dalla conduttrice romana, la...

La fine del matrimonio di Francesco Totti econtinua a far discutere. Sebbene i due si siano rifatti in fretta una vita, con l'ex capitano giallorosso che ha una relazione con Noemi Bocchi e la conduttrice televisiva invece con il ...È ancora guerra tra Francesco Totti e. La rottura tra i due, ormai nota da mesi, sembrava quasi arrivata a un assestamento. E invece ora la situazione sta imboccando una via che sembra, addirittura, di non ritorno. Ma andiamo ...Per Francesco Totti esi apre un inaspettato e nuovo capitolo davanti al giudice del Tribunale civile di Roma. D Totti e: la nuova udienza potrebbe portare in tribunale Noemi Bocchi opo la disputa dei ...

Ilary Blasi e i flirt durante il matrimonio con Totti: la sua reazione ai rumor fa discutere, cosa è successo leggo.it

Cosa è successo davvero fra Ilary Blasi e Francesco Totti Finalmente la verità dopo un anno dalla separazione!Che non sarebbe stato un divorzio semplice era chiaro da mesi, ma a quanto pare la "guerra" legale ancora non è terminata, anzi. Né Ilary Blasi né… Leggi ...