È un regalo per il suo 81esimo compleanno quello che Isabel Allende ha donato ai suoi fan con Ilil mio nome , pubblicato dalla Feltrinelli nella traduzione di Elena Liverani. La scrittrice percorre le storie parallele di due bambini legati dallo sradicamento. Un racconto di ......km da Livorno - disegnata dalla lava e modellata dal mare e dal- nel 1982 il padre poliziotto, di origine torinese, entra in servizio presso la Colonia penale, chiusa poi nel 1986. Qui...Nelle quali ilnazionale inciderebbe anche sul voto comunale. Ed alle quali, una maggioranza ... E ad alcuni saggi filosofici, che il primo cittadinomolto bene, per averli studiati in ...

“Il vento conosce il mio nome”: presto nelle librerie il nuovo romanzo di Isabel Allende Globalist.it

Il libro della pluripremiata scrittrice cilena tratta il tema delle ingiustizie sociali, intrecciando le storie di due bambini distanti nel tempo e nello spazio ma accumunati da sorti simili.Isabel Allende compie 81 anni e regala ai suoi lettori un nuovo romanzo: "Il vento conosce il mio nome". Una storia di violenza e redenzione che intreccia le vicende di due bambini, Samuel Adler nel 1 ...