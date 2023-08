Il trionfo di Hikaru Shida e il messaggio dell’Elite a Collision | Il commento di All About Elite a AEW Dynamite puntata 200

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 4 agosto 2023) Uno show ricco di emozioni e avvenimenti importanti per questanumero 200 di AEW. Dal debutto sorprendente di RVD anuova campionessa, passando per l’ufficializzazione del primo match per All In, senza dimenticare unchiaro. AEW200: I tantissimi temi dellaL’ex WWE Champion Rob Van Dam è arrivato in soccorso di Jerry Lynn per difendere l’onore della ECW, e sfiderà quindi settimana prossima Jack Perry per il titolo FTW. Riguardo la situazione AEW World Championship, MJF ha mantenuto la parola e ha concesso il match titolato a Adam Cole per All In a Londra. Inoltre è importante sottolineare illanciato ...