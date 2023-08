Il «trimestre salva-spesa» di Urso è già affondato | baruffa tra grande distribuzione e produttori

(Di venerdì 4 agosto 2023) Esplode lo scontro trasul «» voluto dal governo. Il ministro Adolfoquesta mattina avrà solo associazioni dellae del commercio a firmare first appeared on il manifesto.

Il documento, in possesso dell'ANSA, sottolinea come le associazioni dell'industria non abbiano fornito la propria disponibilita a partecipare sin qui all'iniziativa delanti - inflazione. .Il presidente di Federdistribuzione, parlando del progetto del 'anti - inflazione' su un protocollo, su un paniere di prodotti a prezzi calmierati, "che assumerebbe maggiore efficacia se ...Centromarca e Ibc hanno ritenuto non praticabile la sottoscrizione del protocollo delanti - inflazione, "pur non mettendo in dubbio la validità delle motivazioni che portano il governo, attraverso il Mimit, a promuovere interventi a sostegno del potere d'acquisto delle ...

Impegno all'intesa sul trimestre salva-spesa entro il 10/9 QUOTIDIANO NAZIONALE

ROMA - La bozza della dichiarazione congiunta tra ministero delle Imprese e del Made in Italy e le associazioni della distribuzione moderna e del ...La bozza della dichiarazione congiunta tra ministero delle Imprese e del Made in Italy e le associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale prevede "l'impegno a trovare un'intesa ...