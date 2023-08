Il Tottenham vuole firmare Yannick Carrasco dall’Atletico Madrid

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: IlHotspur è stato collegato a una mossa per l’attaccante dell’Atletico. Un rapporto di Fichajes afferma che ilspera di portarlo in Premier League quest’estate. Il 29enne è stato un giocatore utile per l’Atleticoe potrebbe anche essere un’aggiunta di qualità all’attacco del. Il belga è abbastanza versatile da poter operare come terzino e potrebbe assumere il ruolo di Ivan Perisic la prossima stagione. Il nazionale croato dovrebbe andare avanti prima che la finestra si chiuda.ha contribuito a 10 gol e cinque assist in tutte le competizioni la scorsa stagione, ed è abbastanza versatile da giocare in diversi ruoli offensivi e come terzino. ...