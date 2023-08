Il tassello «anziani» nel puzzle familiare

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 agosto 2023) La presa in carico di chi è in età avanzata da parte dello Stato è cruciale. Gioverebbe anche al nucleo primario su cui si basa l’intera società. Gliin Italia saranno sempre di più, e lo sappiamo, ma oltre a questo c’è il fatto che saranno sempre di più le persone in età non autosufficienti e, come ha scritto giustamente Ferruccio De Bortoli, «in una società che purtroppo invecchia sempre più, il crescere della fragilità si accompagna alla perdita della dignità, alla cancellazione della cittadinanza». L’ex direttore del Corriere della Sera e del Sole-24 ore ha centrato in pieno la questione perché ha trasformato i freddi numeri in ciò che essi significano da un punto di vista esistenziale per glidi questo Paese. L’anziano (uomo o donna che sia) è una persona che generalmente ha lavorato, ha formato una famiglia, ha tirato su i figli, ...