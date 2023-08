Il "pull factor" delle ong è una balla anche per la scienza

(Di venerdì 4 agosto 2023) Non che servisse una studio scientifico per certificare, una volta di più, quello che era già chiaro e visibile alla luce del sole. Ma adesso - per gli irriducibili sostenitori della teoria dei "taxi del mare" - c'è pure quello: illegato alle Ong non esiste. “L'insieme dei risultati indica che la migrazione attraverso il Mediterraneo centrale tra il 2011 e il 2020 potrebbe essere stata guidata da fattori quali conflitti o condizioni economiche o ambientali, piuttosto che da operazioni di ricerca e salvataggio”. I risultati sono quelli raccolti da una ricerca scientifica pubblicata su Nature, che ha indagato per dieci anni la rotta migratoria che interessa direttamente l'Italia, smontando così uno dei cardini della propaganda dei partiti di governo (e non solo) quando si parla di migrazioni. E di cui il decreto Cutro, con la stretta alle ...

