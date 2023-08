Il presidente deposto del Niger è preoccupato per le influenze russe nel paese

Omar, uno studente, che ha aderito alla manifestazione pro golpe si lamenta: "Non riesco a trovare un lavoro a causa del regime (delBazoum, ndr) sostenuto dalla Francia. Tutto ...... sette giorni di tempo prima di un eventuale intervento militare se la giunta golpista, che ha preso il potere in Niger , non rilascerà ilMohamed Bazoum e ristabilirà l'ordine ...2° - Domenica 30 luglio 2023, i capi di Stato dell'Ecowas, come in un'eco, hanno lanciato un ultimatum ai leader del Niger affinché reintegrassero immediatamente ilentro e non ...

Niger, i golpisti: “Risponderemo a qualsiasi aggressione” Il Fatto Quotidiano

Mohamed Bazoum ha scritto un articolo di opinione sul Washington Post in cui parla dei pericoli derivanti dal colpo di stato, dentro e fuori dal Niger ...La delegazione non ha potuto incontrare né il capo della giunta golpista né il presidente deposto Bazoum (ANSA) ...