Il Ponte sullo Stretto sarà l’ennesima cattedrale nel deserto in un territorio già violentato

(Di venerdì 4 agosto 2023) di Antonio Andolfi Attualmente si parla tanto del. Ha inaugurato questo argomento il ministro Matteo Salvini appena sedutosi sulla poltrona del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Eppure, al di là dei numerosi problemi tecnici, ambientali, economici e sociali sollevati e non ancora chiari, penso che manca una domanda fondamentale. Cercherò di presentarla, premettendo alcune cose: 1) la popolazione siciliana sta diminuendo (da oltre cinque milioni nel 2011 a quattro milioni e 800 mila nel 2021). Anche l’età media scende, così il siciliano medio pensa prima e di più alla salute che a un viaggio. Poi il denaro è fortemente diminuito fra entrate e uscite nelle famiglie; 2) la maggioranza dei siciliani decide di scegliere come mezzo di trasporto l’aereo, conveniente per tempi e costi rispetto ad altri. ...

Ponte sullo Stretto, Valditara: “Servono scuole in Sicilia e Calabria per formare i tecnici necessari alla costruzione” Orizzonte Scuola

