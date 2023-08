Il perfetto relax è con i libri

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 agosto 2023) Invece di ripetere come un mantra che fa caldo, perché non vi buttate sull’amaca e vi immergete nella lettura? Lo scirocco appiccicoso abbandonerà i vostri corpi esausti per portarvi tra le calli silenziose di Venezia, nei deserti arabi (lì non assicuriamo la frescura), sui mari sconosciuti tra il canto triste delle balene e le isole delle Indie. Perché un libro è un’ascia per rompere il mare ghiacciato dentro di noi, come scrisse Franz Kafka. Un’ultima avvertenza: per favore, non accompagnate unodi questi volumi a un paio di sandali. Su un uomo, sono concessi solo se è il legato Massimo Decimo Meridio. Leggete e soffrite (l’afa) in silenzio. ?Un mondo senza confini - William Atkins «L’asse dove l’assoluto coesiste con l’infinito». Una definizione simile vale la lettura di Un mondo senza confini, dove l’inglese William Atkins racconta i deserti più affascinanti, duri, ricchi di storie. ...