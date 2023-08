Il Papa | Anche le transessuali sono figlie di Dio

Leggi su agi

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - "La prima volta che un gruppo diè venuto in Vaticano e mi hanno visto, se ne andarono piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio... Come se avesse fatto qualcosa eccezionale con loro. Madi Dio!". CosìFrancesco in una intervista esclusiva a Vida Nueva, rilasciata prima di partire per il viaggio apostolico a Lisbona.