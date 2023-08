Il Napoli tenta il colpo Koopmeiners | pronta l'offerta all'Atalanta

(Di venerdì 4 agosto 2023) È tutto un po' bloccato in casa, tra mercato in entrata e rinnovi che tardano ad arrivare. C'è il difensore centrale...

li estorsori avrebbero indicato alla vittima caratteristiche ed elementi di un clan di Castellamare di Stabia in provincia dicon circostanze particolarmente precise da lasciare pochi dubbi ...Sedicenne 'recidivo',truffa ad anziano ma viene scoperto. Ha collezionato due denunce in poco meno di 2 mesi, il ... Un 16enne del centro storico diha tentato un raggiro usando un copione ...Per il fatto è finito nei guai un 16enne del centro storico di. Il copione è sempre lo stesso. Telefonata di presentazione e avvocato che racconta di un incidente stradale causato dalla figlia ...

MERCATO LBA - Gevi Napoli tenta il playmaker Grant Riller Pianetabasket.com

Ha collezionato due denunce in poco meno di 2 mesi, il reato che gli viene contestato è sempre lo stesso: truffa agli anziani, ma questa volta solo ...I Carabinieri della compagnia di Ischia e una vittima scongiurano l' ennesima truffa. Un 16enne denunciato per aver tentato di ingannare un anziano. E' la seconda volta in poco meno ...