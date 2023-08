Il Napoli non fa più notizia | è sparito nei comizi di De Laurentiis Il Giornale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tony Damascelli fa il punto sulle big del campionato di Serie A a due settimane dall’inizio della nuova stagione. Su Ilsi basa sui risultati delle amichevoli estive e dà qualche giudizio sulle squadre. A partire dalla Juventus, che ha sconfitto il Milan ai rigori e battuto anche il Real Madrid, dimostrando di essere messa benissimo. Anche l’Inter è andata bene, battendo il Psg. E il? Non fa piùtra idel presidente De, che è convinto di essere l’unico a poter trasformare il giorno nella notte. “Ilpoi non fa piùtanto è caricato daidel suo presidente”. C’è spazio anche per le due romane. “Lotito fa fumare Sarri, non c’entra il tabacco ma la campagna acquisti e ...

