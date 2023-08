(Di venerdì 4 agosto 2023) Prima del via il saluto del presidente Piero Nannini a giocatori e staff. Mister Tocchini: 'Si parte in maniera soft. La rosa verrà presto ...

Prima del via il saluto del presidente Piero Nannini a giocatori e staff. Mister Tocchini: 'Si parte in maniera soft. La rosa verrà presto ...Acquista e parcheggia gratis 28 Giugno 2016- International Short Film Festival, al via ... presentato il 52esimo Trofeo Città di Lucca dell'Unione Ciclistica Lucchese 3 Agosto 2023, ...Anche per questo ildi revisione è stato finalizzato ad aumentare la presenza degli ... il festival dilancia il primo campus internazionale dedicato ai giovani 19 Luglio 2022 ...

Il Montecatini al lavoro Allenamenti al "Mariotti" Quotidiano Sportivo

Prima del via il saluto del presidente Piero Nannini a giocatori e staff. Mister Tocchini: "Si parte in maniera soft. La rosa verrà presto integrata".Fernando Marengo lascia Montecatini Terme Cestistica dopo due anni come capitano, portando con sé spirito di squadra, grinta, cultura del lavoro e del sacrificio. Un addio che non può essere accomunat ...