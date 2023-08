Il ministro Piantedosi lunedì 7 a Castelvolturno per partecipare al Comitato provinciale per l’ordine

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ildell’Interno, Matteo, il prossimo7 agosto, alle ore 11, presenzierà alpere la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Giuseppe Castaldo a Castel Volturno, presso la locale Scuola Forestale Carabinieri – Centro addestramento, in località Villaggio Coppola, Viale delle Acacie, 108. Seguirà, alle ore 12, un punto stampa. Di seguito, ilvisiterà un immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Viale Giorgio Vasari 81, assegnato al Comune, dove è stato realizzato un laboratorio di cucina multietnica per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro. Il titolare del Viminale si trasferirà poi nel Comune di Cellole, dove ...

Questo pomeriggio, al Parco Archeologico di Pompei, sarà presentato alla stampa il logo ufficiale che sosterrà la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell'Unesco, realizzato ...