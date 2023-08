Il Mattino -Napoli | Kvaratskhelia a rischio per l’esordio col Frosinone | Timore per i legamenti

(Di venerdì 4 agosto 2023)rischia di saltare la prima di campionato per un trauma distorsivo, da valutare l’interessamento dei. ULTIME CALCIO.In casac’è apprensione per le condizioni di Khvicha, uscito malconcio dall’amichevole contro il Girona. Il georgiano ha rimediato un trauma distorsivo che nei prossimi giorni dovrà essere rivalutato per capire se c’è un coinvolgimento dei. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il, al momento, la sua presenza nella prima giornata di campionato contro ilnon è così sicura. Serviranno nuovi esami per scongiurare complicazioni e avere un quadro più chiaro sull’entità dell’infortunio. Si allunga dunque la lista degli acciaccati in casa azzurra, ...

Si sono addormentati guardando il bellissimo panorama del golfo dima alla triste sorpresa, il tender non era più al affiancato alla loro maxy yacht; questa è in poche parole la denuncia effettuata nel corso della giornata di ieri dai proprietari ...Mentre arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen dall'edizione oggi in edicola de Ildi: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...Ne parla l'edizione oggi in edicola de Ildi: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

PRIMA PAGINA - Il Mattino: “Napoli, senza Osi garanzia Cholito" Tutto Napoli

Uno strano via vai in quella strada a ridosso di un istituto superiore. Ancora di più in agosto, a libri ormai chiusi. Ai carabinieri della stazione di Pozzuoli è bastato poco per capire che in via ...18 anni da compiere e l’idea già scolpita nella mente che vendere droga d’estate (in un luogo così affollato di turisti) può essere un lavoro stagionale redditizio ...