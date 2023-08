IL MATTINO – Napoli-Kilman | accelerata per il difensore | chiusura possibile in 48 ore I dettagli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilaccelera per Maxdel Wolverhampton come rinforzo in difesa:fumata bianca nelle prossime 48 ore con la formula del prestito con obbligo. Calciomercato. Ilsembra aver scelto il rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato da Il, è Maxdel Wolverhampton il profilo più vicino agli azzurri in questo momento. Dopo la beffa Danso, con il rinnovo last-minute col Lens, il club partenopeo ha virato con decisione sull’inglese.è balzato in cima alla lista del ds Giuntoli e la trattativa è entrata nel vivo, con la possibilità di unalampo nelle prossime 48 ore. La formula discussa è quella del prestito con obbligo di riscatto. I Wolves hanno aperto alla cessione, purché ...

Il motivo è che negli Stati Uniti la sessione estiva si è chiusa la sera del 2 agosto (e quindi in Italia il 3 agosto di primo) e da parte delnon è arrivato il via libera al passaggio ...Si sono addormentati guardando il bellissimo panorama del golfo dima alla triste sorpresa, il tender non era più al affiancato alla loro maxy yacht; questa è in poche parole la denuncia effettuata nel corso della giornata di ieri dai proprietari ...Calciomercato- Nientee niente scambio con Demme , perché Castrovilli va in Premier League. Lo conferma l'edizione odierna de Il: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi ...

IL MATTINO - Napoli, la preparazione è cambiata, gli infortuni sono la normalità Napoli Magazine

Ipotesi di danno contabile per il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Sono stati gli uomini del nucleo di polizia economica e finanziaria della guardia di finanza di Napoli, poche ...Controlli in via Solimene e in tutte le strade più difficili di Sant’Antimo. I carabinieri non mollano la presa sulla città e puntano ad aumentare la percezione di sicurezza. 3 ...