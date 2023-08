...Quella per rendere i modelli più resistenti alla prompt injection e ad altre misure di ''... Delle impercettibili modificheimmagini possono, per esempio, indurre i sistemi che le ...Per di più, Anthropic ha lavorato affinché la restituzione di output avvenga senza "", ... escludendo così a priori ogni elemento potenzialmente pericoloso, mitigandofondamenta i rischi ......installati perché adeguano il dispositivonuove minacce. Se non si tiene l'iPhone aggiornato è più probabile che possa prendere un virus. La seconda operazione è il cosiddetto. Si ...

Il jailbreak alle Tesla per sbloccare funzioni a pagamento WIRED Italia

Onderzoekers hebben een manier gevonden om Tesla's te jailbreaken en zo gratis upgrades te krijgen waar normaliter voor moet worden betaald, zoals achterbankverwarming. De onderzoekers van de TU ...