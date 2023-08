Il grande uno rosso | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 4 agosto 2023) Iluno, war movie del 1980 di Samuel Fuller, èalladello stesso regista e sceneggiatore, che durante la Seconda Guerra Mondiale fece parte di una squadra di soldati della Prima Divisione di fanteria americana. Una divisione dell’esercito, soprannominata appuntounoper il numeropresente sul distintivo applicato sulle uniformi, che fu impiegata in tutti i principali eventi del conflitto sul fronte occidentale. Fuller fu impegnato in prima linea, conquistando svariati riconoscimenti per il suo coraggio. Come molti altri colleghi di Hollywood, primo fra tutti John Ford, ha fatto della sua partecipazione alla guerra una sorta di vanto. Era un vero e proprio marchio di fabbrica, che gli valse il ...