Il giorno di Trump in tribunale per l' assalto a Capitol Hill

... Donaldsi e' presentato in tribunale per ascoltare le accuse a suo carico e, per la terza volta, si e' dichiarato non colpevole al termine di un'udienza durata 27 minuti. "Oggi e' un..."Oggi è unmolto triste per l'America, questa è una persecuzione di un avversario politico". Così Donaldin una breve dichiarazione ai giornalisti prima di salire sull'aereo dopo l'udienza a ...... Donaldsi presenta in tribunale per ascoltare le accuse a suo carico e, per la terza volta, si dichiara non colpevole al termine di un'udienza durata 27 minuti. "Oggi è untriste per l'...

Trump si dichiara non colpevole per i fatti di Capitol Hill: «Giorno triste per l’America» Il Sole 24 ORE

