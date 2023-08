Il gas conclude in calo - 5% a 28 | 8 euro al Megawattora

(Di venerdì 4 agosto 2023) Prezzo del gas in chiaro ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future con consegna a settembre ha chiuso indel 5,3% a 28,8al. . 4 agosto 2023

Prezzo del gas in chiaro ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future con consegna a settembre ha chiuso in calo del 5,3% a 28,8 euro al Megawattora. (ANSA). (ANSA) ...(Teleborsa) - Il valore dell' indice IGI (Italian Gas Index) per il 4 agosto è pari a 33,29 €/MWh, in rialzo rispetto al 3 agosto attestatosi a 30,90 €/MWh. L'indice IGI è calcolato dal Gestore dei ...