Il fascista Bellini resta in carcere perché pericoloso | l' avvocato delle vittime | ' La conferma che un criminale'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Condannato all'ergastolo per la strage di Bologna e, forse con voglia di vendetta verso l'ex moglie e il figlio del giudice che l'ha condannato. 'L'ordinanza del Tribunale di Bologna ...

"Un provvedimento - continua Speranzoni - che dà conferma della caratura criminale die del peso delle intercettazioni recentemente captate".Il giorno dopo le polemiche per l'assenza del richiamo alla "matricedella strage" nel ... anche all'estero, attorno a. Altro che spontaneismo. Secondo il tribunale bolognese, che ha ......le destra reazionarie che negano la matricecontro ogni evidenza. A distanza di tanti anni i fascisti degli anni Ottanta sono ancora considerato pericolosi dai magistrati. Paoloè "...

Strage di Bologna, i giudici sul fascista Bellini: “Può fuggire ed è in cerca di vendetta” Globalist.it

Il Riesame ha motivato la conferma del carcere per l'ex esponente di Avanguardia Nazionale all'ergastolo per la strage di Bologna ...Il tribunale della Libertà ha confermato il carcere per l'ex Avanguardia Nazionale Bellini: gode ancora di protezioni e rischia di commettere reati contro ...