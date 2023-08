Il dramma di Céline Dion affetta da una malattia rara | “Nessuna medicina funziona”

Tre anni fa Celine Dion cancellava il suo tour per problemi di salute. L'artista canadese si ritirò dalla scena pubblica parlando di problemi di salute gravi, ma quale fosse la malattia che l'aveva ...Salute in Crisi: Le Condizioni Preoccupanti della Cantante L'amatissima Celine Dion, icona della musica a livello mondiale dal suo trionfo al Festival mondiale della canzone popolare del 1982 e ...... vista la situazione in corso, hanno deciso di rimandare al 2024; al suo posto ci sarà il... Turner Ross En attendant la nuit "Rouzet Housekeeping for Beginners " Goran Stolevski Shadow ...

Il Supplente di Diego Lerman: la storia di un insegnante nella ... Il Riformista