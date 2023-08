Il destino del Parco Yasuni in Ecuador appeso ad un referendum

(Di venerdì 4 agosto 2023) Per gli indigeni Waorani dell'Amazzoniaiana, in lotta da un decennio per salvare ilnazionale, il 20 agosto è una data cerchiata in rosso. Proprio quel giorno due...

Ma per i 4.800 indigeni che abitano il parco, nel 2016, la vita si è trasformata in una battaglia quotidiana, con l'avvio delle trivellazioni nell'ambito del progetto Yasuni - Itt, dopo anni di

Per gli indigeni Waorani dell'Amazzonia ecuadoriana, in lotta da un decennio per salvare il Parco nazionale Yasuni, il 20 agosto è una data cerchiata in rosso. (ANSA)