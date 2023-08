Il Comune di Boltiere rende disponibili i propri servizi tramite l’app IO

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 agosto 2023) IO èdeipubblici che permette di interagire in modo semplice e sicuro con le Pubbliche Amministrazioni italiane, sia a livello locale che nazionale, direttamente dalo smartphone o da PC. Ildiha deciso di essere presente sulIO per semplificare l’invio delle comunicazioni aicittadini, oltre che per fornire una serie diaggiuntivi, come: – l’invio dell’avviso di scadenza della carta d’identità; – l’invio degli avvisi di scadenza per il pagamento dei tributi comunali; – l’invio generale di avvisi alla cittadinanza.licazione è scaricabile gratuitamente su Android (Play store) e IOS (App store). Per accedere basta avere la carta di identità elettronica (abbinata al PIN ...