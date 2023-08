Il ciclone Circe è in Italia | pioggia | grandine e temperature a picco fino al weekend

Domenica solo Catania in giallo e domani anche Campobasso Primo weekend d'agosto da bollino verde praticamente in tutta Italia, che attende in queste ore gli effetti più seri del, con ...Sull'Italia è arrivato il, che porta con sé pioggia, vento e temperature basse. Il primo weekend di agosto sembrerà un fine settimana autunnale, caratterizzato da brutto tempo e temperature ben al di sotto delle ...E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, confermando l'arrivo delsull'Italia centro settentrionale, che colpirà l'Italia da Nord a Sud. Oggi sono attesi ...

Allerta meteo per il Ciclone Circe: temporali domani, temperature in picchiata Libertà

(Adnkronos) - Primo weekend d'agosto da bollino verde praticamente in tutta Italia, che attende in queste ore gli effetti più seri del ciclone Circe, con temporali violenti e grandine preannunciati ...Mediaset Ciclone Circe sull'Italia: torna l'allerta maltempo Dopo il caldo torrido di luglio, le condizioni meteo subiranno una brusca inversione di tendenza: arrivano piogge, temporali e temperature ...