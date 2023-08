Il calcio piange Idris | il ricordo di Fabio Fazio e il messaggio da brividi di Bartoletti

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 agosto 2023) E’ una giornata triste per il mondo del: è morto il giornalista Edrissa Sanneh, ‘’, protagonista per anni nello studio di Quelli che ile tifosissimo della Juventus. Originario del Gambia, è deceduto all’età di 72 anni a Brescia, dove viveva. Era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Appassionato di jazz, di tennis e di cucina, nel 2005 aveva partecipato anche all'”Isola dei Famosi” ma la sua notorietà resta indelebilmente legata alla trasmissione “Quelli che il” con. “Potevo scegliere fra due borse di studio – raccontava – una negli Stati Uniti e una a Perugia. Ho fatto il deserto del Sahara, ho preso un aereo per volare a Roma: avevo vinto il premio per la letteratura assegnato dal presidente della Repubblica del Senegal. Poi da Perugia mi ...