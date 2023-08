Ignazio La Russa saluta i senatori per la pausa estiva | «Buone vacanze a chi le può fare» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 agosto 2023) «Mi auguro che troverete anche un’occasione per qualche giorno di riposo.a chi le può», l’augurio didel Presidente del Senato,La. Palazzo Madama ha chiuso ieri per la consuetaestive. La prossima seduta dell’aula del Senato, la 97esima, è prevista per il pomeriggio del 5 settembre alle ore 16.30. (Vista / WebTv Senato) Leggi anche: «Presidente, la invito a chiamarmi senatore». La richiesta di Antonella Zedda (Fdi) infiamma l’Aula – IlM5s, è morto il padre di Giuseppe Conte: l’annuncio in Aula alla Camera Stop al Reddito di cittadinanza: come funziona il passaggio al Supporto per la formazione e il lavoro L'articolo proviene da ...