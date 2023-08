“Ibris” | organi artificiali impiantabili | progetto innovativo al Sant’Anna di Pisa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si chiama “” (acronimo di Innovative BioRobotic artIficial organS) e ha come obiettivo quello di sviluppare una nuova generazione diin grado di sostituire le funzionalità deglinaturali compromessi. È il nuovocoordinato da Arianna Menciassi, docente di bioingegneria industriale e prorettrice della Scuola Superioredi, che ha ricevuto un contributo complessivo di 1,5 milioni di euro dal Fondo Italiano per la Scienza (FIS), il nuovo programma di finanziamento del Ministero dell’Università e della ricerca per valorizzare la ricerca italiana.è uno degli otto progetti selezionati nella linea ‘Grant Advanced’ delle Scienze Fisiche e Ingegneristiche (su oltre ...