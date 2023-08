I vantaggi per l’UE dalla decennale Belt and Road Initiative

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il presidente cinese Xi Jinping propose laand(BRI, Via della Seta) nel 2013, e a questa hanno fatto eco più di centosessanta Paesi. La popolazione totale rappresenta oltre il 50% del mondo e la scala economica supera i 33%. Tuttavia, l’Europa non ha ancora compreso appieno l’importanza della costruzione della BRI. La ragione di ciò è che, a parte la mancanza di fiducia politica reciproca causata dalle differenze di sistemi e valori tra le due parti, la cosa più importante è che l’Europa non ha ancora veramente capito la BRI in sé. Inutile dire che la cooperazione RP della Cina-UE nella BRI è una situazione economicaosa per tutti. La BRI è composta principalmente di due parti. La prima è la grande edificazione di infrastrutture. Ci sono Paesi e regioni lungo la BRI le cui infrastrutture ...